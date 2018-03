Flere udlændinge på vej til fiskefabrikkerne

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. februar 2018 - 15:41

Royal Greenland har mødt kritik for deres plan om at importere 27 kinesiske filippinske arbejdere til fire-fem fiskefabrikker. For den selvstyreejede fiskevirksomhed har det været afgørende at skabe stabile produktionsforhold på fiskefabrikkerne. Det skriver avisen AG.

Krav om højere løn

Imens kommentarfelterne har bugnet af meninger for og imod, har især SIK-formand Jess G. Berthelsen sagt fra og krævet højere løn og fokus på at mobilisere arbejdskraften, så arbejdsløse andre steder på kysten får tilbudt jobbene.



Men det er ikke en løsning, lyder det nu fra flere andre aktører i fiskeribranchen. For arbejdskraften er der simpelthen ikke.

Polar Seafood har søgt og fået tilsagn om at tage 10 litauere herop til foråret, oplyser AG.

Hos Kitaa Seafood i Nuuk har man hverken litauere eller asiater ansat. Men de vil forfærdeligt gerne have det.

Stabilitet

I Ilulissat er direktør i Halibut Greenland Niels Thomsen heller ikke fremmed for problematikken med den ustabile arbejdskraft. Han fortæller, at det ved en nylig opgørelse kun var omkring en tredjedel af medarbejderne, der kunne betegnes som stabile.

