Flere tusinde hundeejere kan slippe for vaccination

Det gælder hunde- og katteejere, der bor syd for Polarcirklen – undtagen slædehundedistriktet i Østgrønland.

Dispensationen fra en vaccination er kun gældende her i 2017, oplyser Veterinær- og Fødevaremyndighederne i Grønland (VFMG) i en pressemeddelelse.

Lav risiko

Vurderingen er, at risikoen for de pågældende sygdomme er meget lav for disse områder, hvor der ikke er slædehunde.

Ved årsskiftet blev det ellers indført ved lov, at alle 18.000 hunde og et ukendt antal katte skulle igennem et større vaccinationsprogram. Loven blev indført, efter at mere end 400 hunde mistede livet i løbet af efteråret 2016, og myndighederne besluttede at skride til et krav om vaccination.

De præcise regler

I pressemeddelelsen fra VFMG oplyser man følgende:

"Ejere skal kunne dokumentere overfor Naalakkersuisut, at deres hunde er blevet regelmæssigt vaccineret mod hundesyge og parvovirus, inden loven trådte i kraft.

Gyldig dokumentation

Gyldig dokumentation kan bestå af følgende:

Registreringer af vaccinationer i sundhedsbog eller EU-pas.

Journaloptegnelser fra privat dyrlæge.

Enkeltkvittering for vaccination udført af dyrlæge eller hundeinspektør.

Det er udelukkende Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG), der må erklære dokumentationen for gyldig samt vurdere, om kravene er opfyldt.

Såfremt Veterinær- og Fødevaremyndigheden godkender dispensationen, skal hunde omfattet af dispensationen først vaccineres 3 år efter sidste vaccinationsdato.

Dispensationen er kun gældende for 2017.

Lovpligtig vaccination mod rabies gælder stadig

VFMG gør desuden opmærksom på, at det fortsat er lovpligtigt at vaccinere hunde og katte mod rabies efter forskrifterne.

Det er enhver dyreejers eget ansvar at kunne dokumentere, at deres dyr opfylder de gældende vaccinationskrav."