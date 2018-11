Flere slipper for at lave skatte-regnskab

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 15. november 2018 - 11:48

Hvis du er selvstændig og har en virksomhed med en omsætning, der ligger under en million kroner, vil du slippe for at skulle lave et skattemæssigt årsregnskab. Tidligere var grænsen 400.000 kroner.

Svarfrist

Det er en af de ændringer, en ny bekendtgørelse vil indføre. Bekendtgørelsen er netop sendt i høring, hvor svarfristen er den 11. december.

Den nye bekendtgørelse indeholder også en lang række præciseringer og ændringer til, hvilke krav myndighederne stiller til en faktura og det skattemæssige årsregnskab.

- Forslaget indeholder desuden krav om, at der skal udstedes fakturaer, kreditnotaer mv. og fastsætter formkrav til disse. Sådanne fakturakrav er nødvendige for generelt at sikre et bedre skattekontrolgrundlag hos erhvervsdrivende virksomheder, hedder det i foromtalen af bekendtgørelsen.

Informationsudveksling

Sigtet er blandt andet at understøtte udviklingen mod øget elektronisk informationsudveksling.

- Eksempelvis vil anvendelse af elektroniske fakturering til det offentlige minimere risikoen for fejl, øge kvaliteten og medvirke til effektivisering af den offentlige sektor, står der.

De nye krav til hvordan en faktura skal se ud vil ikke skabe problemer for de eksisterende bogføringssystemer, som virksomhederne anvender, vurderer Departementet for Finanser.

