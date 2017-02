Flere SAR-eftersøgninger i 2016

Det fremgår af Politiets Årsstatistik, som politimester Bjørn Tegner Bay udsendte forleden.

Det digre talmateriale afslører, at der i gennemsnit gennemføres næsten syv SAR-eftersøgninger om måneden.

Og siden 2012 er antallet af eftersøgninger mere end fordoblet.

SAR-eftersøgninger til søs og lands igennem de seneste fem år:

2012: 32

2013: 58

2014: 72

2015: 72

2016: 79

Den seneste store SAR-eftersøgning var efter en jollefisker fra Nuuk, der pludselig forsvandt i sidste uge. Eftersøgningen, der foregik med helikopter og skibe måtte efter et par dage indstilles, uden at det var lykkedes at finde manden.

Politiets Årsrapport oplyser ikke, hvor mange eftersøgninger der medfører, at man finder de bortkomne.