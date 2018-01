Flere sager om æreskrænkelser

I takt med, at de sociale medier bliver brugt mere og mere, oplever Kredsretten i Nuuk, at æreskrænkelsessagerne også bliver flere. Der er også allerede kommet en sag om æreskrænkelse i år, selvom året kun lige er startet.

Det skriver Sermitsiaq.

- Det er ellers sjældent at vi har haft sådanne sager, men for eksempel ser vi oftere og oftere æreskrænkelser på facebook. Dem er der også dokumentation for i form af det, der er blevet skrevet. Æreskrænkelser på gaden er svære at bevise, da det er påstand mod påstand og fordi det ikke er forbudt at råbe efter nogen på gaden. Vi regner også med, at vi får flere og flere af sådanne sager i fremtiden, siger kredsdommer Virna Kromann.

