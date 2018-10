Flere personer med handicap skal på arbejdsmarkedet

redaktionen Onsdag, 17. oktober 2018 - 11:37

Et samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er blevet enige om en samarbejdsaftale omkring et nyt projekt.

Projektets formål er, at flere personer med handicap kommer i arbejde, skriver Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

- Det er spændende med dette nye projekt, og jeg tror det vil gavne den enkelte borger. Det ligger kommunen meget på sinde, at der er gode arbejdsmuligheder for vores borgere med handicap, siger Hans Frederik Olsen, der er formand for familieudvalget i kommunen.

Større viden

Projektet er et pilotprojekt og stiler mod at gavne hele Qeqqata Kommunia. I projektet vil man arbejde ud fra cases, og herigennem erfare, hvilke udfordringer en borger med handicap oplever i mødet med arbejdsmarked.

- Vi ser det som meget vigtigt, at skabe ny viden og erfaringer på området, som vi kan bruge fremover. Der er en jungle af regler i forbindelse med arbejdsmarkeds-loven, og det kan være svært at få fodfæste på arbejdsmarked, hvis du har et handicap. Vi håber derfor, at dette projekt vil generer denne vigtige viden, siger Tilioq’s Projektmedarbejder Anna Ida Hallgaard Jonsson, som skal lede projektet.

Rummelig arbejdsmarked

Projektet er ikke til for at tvinge folk i arbejde, men for at skabe et rummelig arbejdsmarked, så personer med handicap også har mulighed for at bidrage til samfundet efter deres ønske.

- Ved at få flere borgere med handicap i arbejde skabes grobund for øget livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte. En forudsætning for, at projektet kan lykkes er, at virksomheder og arbejdsgivere i Qeqqata Kommunia tager et socialt ansvar, opretter fleksible arbejdspladser og ser værdien i at ansætte personer med handicap, lyder det i en pressemeddelelse.

Det er tanken, at projektet kan udbredes til flere steder i Grønland i fremtiden.