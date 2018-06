Flere patienter skal sendes til Island

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. juni 2018 - 14:03

Hvert år bliver cirka 20 patienter indlagt på et hospital i Island. Naalakkersuisut ønsker at dette tal øges i de kommende år.

Utilfreds?

Er man utilfreds med behandlingen på de danske hospitaler?

- Nej, Naalakkersuisut er tilfredse med såvel samarbejdet som behandlingerne, fastslår Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris J. Jensen, over for Sermitsiaq.AG. Hun henviser til, at man ønsker at lette presset på Det Grønlandske Patienthjem, hvor der indimellem er mangel på kapacitet.

Hver måned er mellem ca. 20 og 30 på transit/gennemrejse i Island. Gennemsnitligt er patienterne i Island mellem 1 og 15 dage, oplyser sundhedsdepartementet.

- Og for de østgrønlandske patienter kan vi mindske rejsetiden og sikre en hurtigere behandling ved at sende dem til Island, oplyser Doris J. Jensen.

Fordele?

Hvilke fordele er der ved behandling i Island?

- I dag er det primært evakueringer, der foretages til Island. Fordelen er her, at rejsetiden mindskes og dermed sikre, at patienten får den rette behandling hurtigere. Der er ikke direkte fordele ved behandling i Island ud over aflastningen af patienthjemmet og den hurtigere rejsetid for østgrønlændere, oplyser Doris J. Jensen.

Departementet for Sundhed kan tilføje, at det ikke er muligt at sammenligne priserne mellem de danske og islandske hospitaler, da det kræver et større patientgrundlag inden for en type behandling, før man kan sammenligne direkte.

ID-mangel

Et problem for de grønlandske patienter, der indlægges på et islandsk hospital, er manglen på et internationalt anerkendt ID-kort.

Det fremgår af Digitaliseringsstyrelsens digre strategirapport gældende fra 2018 og frem til 2021, og som netop er sendt i høring.

- For eksempel kræves det ved indlæggelse på islandske hospitaler at man har et anerkendt ID, står der i strategirapporten, hvilket er en af årsagerne til, at Naalakkersuisut vil have indført et internationalt anerkendt ID-kort – såvel fysisk som elektronisk.