Flere kvinder voldtages og børn krænkes seksuelt

Det fremgår af Politiets årsrapport, som netop er blevet offentliggjort.

Dykker man ned i rapporten forstår man, hvorfor politimesteren i Grønland, Bjørn Tegner Bay, er bekymret.

Fra 2012 til 2016 er antallet af voldtægter steget fra 142 til 151 anmeldelser. Og det er ikke kun kvinderne, der må lide. Børn under 15 år udsættes for krænkelser i et hidtil uset omfang i perioden, hvor det højeste antal tidligere var 70 tilfælde, så lå det sidste år på 79.

Tasiilaq er voldtægternes by

Opdelt på byer fremgår det, at Tasiilaq(inkl. bygder, red.) – trods det beskedne indbyggertal – har helt særlige problemer. Antallet af voldtægter er på hele 29, mens kønsligt forhold til børn under 15 år optræder i et antal på 30. Til sammenligning var antallet henholdsvis 28 og 12 for hovedstadsbyen Nuuk med mere end 17.000 indbyggere.

Politimester Bjørn Tegner Bay siger til Sermitsiaq.AG om tallene fra Tasiilaq:

- Der er ingen tvivl, at der er stærkt bekymrende forhold i Tasiiaq. Derfor har vi forsøgt os med at forebygge ved at tage snakke med de familier, hvor anmeldelser om husspektakler forekommer. Via dialogens vej forsøger vi at tale disse mennesker til fornuft, men jeg må også erkende, at det for nogens vedkommende ikke nytter noget, fordi vi ikke kan nå dem, forklarer politimesteren. Han understreger, at de sociale myndigheder i disse sager er underrettet, fordi de bliver inddraget, når anmeldelserne indløber.

- Så problemerne er kendt i det sociale system, fastslår politimesteren.

Alle seksualforbrydelser er i de seneste fem år steget med mere end 25 procent fra 304 i 2012 til alarmerende 381 anmeldelser i 2016. Under kategorien seksualforbrydelser hører:

Voldtægter

Kønslig udnyttelse af afhængighedsforhold

Kønsligt forhold til barn under 15 år

Kønsligt forhold ved forførelse af person under 18 år

Blufærdighedskrænkelser

Tre myrdet i 2016

Tre personer blev sidste år myrdet mod syv personer tilbage i 2012, mens voldsanmeldelserne igen var rekordhøjt i femårs-perioden fra 750 til sidste års 780 tilfælde.

- Når vi samtidig tager i betragtning, at vi i Grønland pr. indbygger oplever 31⁄2 gange flere voldsanmeldelser og 10 gange flere anmeldelser om sædelighedsforbrydelser i forhold til Danmark, så er det ikke svært at fastslå, at indsatsen mod netop denne type kriminalitet må og skal prioriteres, skriver politimesteren i sit forord i årsrapporten.

