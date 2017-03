Flere hjemløse end senge

Café Kialaarfik i Nuuk tilbyder nu overnatning til i alt 36 hjemløse efter indvielsen af de nye lokaler på Kujallerpaat 7 sidst i februar. Men i de første uger efter åbningen var behovet for sengepladser større end det.

Det fremgår af drøftelser, som Kommuneqarfiik Sermersooqs udvalg for velfærd, arbejdsmarked og erhverv skal have i dag.

"I perioden fra den 23. februar frem til den 6. marts har i alt 35 borgere, der ellers var blevet afvist, fået et sted at sove," står der i udvalgets dagsorden.

- Det drejer sig om, at der har manglet sengeplads til 3-4 hjemløse, som så er blevet henvist, forklarer kommunikationschef Lars Damkjær fra Kommuneqarfiik Sermersooq.

Ekstraordinært behov

Det er forvaltningen, der orienterer udvalget om, at der er behov for en fortsat udvidelse, fordi efterspørgslen altså er større end udbuddet. Der var ellers planen, at Café Kialaarfik gamle lokaler på Kongevej skulle nedlægges.

- Forvaltningen anbefaler dog, at lejemålet af lejlighederne i Blok B fortsætter for nuværende. Årsagen til dette er, at personalet i Café Kialaarfik har været nødsaget til at afvise borgere, der manglede et sted at overnatte, idet alle herbergets 36 sengepladser allerede var optaget, fremgår det af dagsorden til dagens møde.

Holder åbent så længe der er behov

Kommunen forventer, at den endelige nedlæggelse af lokalerne i Blok B vil ske, når de containerboliger, som blev købt i december, kan tages i anvendelse.

- Det forventes at udvidelsen af kapaciteten fortsætter indtil modulbarakkerne står klar til brug eller efterspørgslen falder igen. Forvaltningen følger udviklingen i efterspørgslen tæt og tilpasser kapaciteten, hvis behovet for ekstra sengepladser forsvinder, anføres det.