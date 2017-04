Flere grønlandske bands inviteret til dansk musikfestival

Fra den 4. maj til og med 7. maj skal der være musikfestival i Aarhus.

Musikfestivallen Spot har inviteret hele fem grønlandske musikere og bands til at spille ved festivallen.

Det er Uyarakq x Tarrak x Peand-el, Kristian Mikkelsen fra Inuit Feet, Small Time Giants, Ilanguaq Lumholt med kunstnernavnet 'Ilang' samt Ulf Fleischer, er inviteret til at spille ved festivallen.

Det skriver Nukiga, der er et nyt projekt fra Det Grønlandske Hus i Aarhus, i en pressemeddelelse.

Ros til arrangørerne

Ved festivallen vil der være 'Spot kick off events', og et af begivenhederne er 'Spot on Greenland', hvor musikere fra Grønland er på programmet.

Forsanger i Small Times Giants, Miki Jensen, roser festivallen for at invitere så mange grønlandske musikere.

- Det betyder meget, at vi har fået lov at arbejde med Spot. Der er ikke den store interesse fra danske festivaler og pladeselskaber for musik fra Grønland, så vi glæder os til at vise musikbranchen, hvad vi duer til, siger han i pressemeddelelsen.

Fordomme af danskerne

Han fortæller, at grønlænderne bliver mødt med en mur af fordomme af danskerne, som som næsten er blevet en motivation for bandet til at spille deres musik og vise en anden side.

- De ved ikke, hvad Grønland er og tror nogle gange ikke, at der bor mennesker der. Så det er sjovt at formidle historien om Grønland til dem.

- Vi er ikke dem, man tror. Vi er stolte og har en masse at komme med. Vi vil bare ud og spille for så mange som muligt, og vi spiller for Grønland, hvor vi kommer fra, lyder det fra Miki Jensen.