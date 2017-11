Flere fritidsaktiviteter i bygd

Sælskindssyning, ældreklubber, familiedage og foredrage.

Det er en af de ting, som borgerne i bygden Sarfannguit kan foretage sig under deres fritid.

Alt dette kunne realiseres, efter at nogle bevillinger blev flyttet til børn og ungeafdelingen, med fokus på fritidsaktiviteter, skriver Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

Projektet med at flytte pengene til det område startede tilbage i 2015, og året efter blev

det besluttet, at bevillingerne, som lyder på 233.000 kr. for hvert år, fremover skulle blive i det område og med det initiativer.

- Det har gået så godt. Det siger sig selv, at vi er meget glade for, bevillingerne blev skiftet over fra garveriet og mere bredt ud til befolkningen. Dette har medført, at vi har fået muligheden for at lave flere aktiviteter, og dette betyder så i enden, at vi også har fået flere midler og kræfter til forebyggelse, siger kontorleder i Sarfannguit, Aron Olsen.

Flere aktiviteter er også på vej. Planen er nemlig, at tilbuddene skal variere, så de passer til forholdene netop nu. Projekterne skal også evalueres hvert tredje måned.

Faktisk har man kunnet se, at der er en klar sammenhæng mellem flere aktiviteter og mindre misbrug.

- Den mængde alkohol, der bestilles og fragtes til Sarfannguit, har været dalende, og før kunne vi finde sodavandsflasker brugt til at ryge hash med, nede i affaldsspandene. Det gør vi sjældent nu. Jeg er meget glad og tilfreds med, hvordan tingene på tidspunkt går her i Sarfannguit. Det er tydeligt, at flere aktiviteter har betydet mindre misbrug, lyder det fra Aron Olsen.