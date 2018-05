Walter Turnowsky Torsdag, 03. maj 2018 - 11:40

Kalaallit Airports lover flere fly til tiden, hvis de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat bliver bygget. Det fremgår af selskabets årsrapport.

Kalaallit Airports har inddraget flere forskellige oplysninger i deres beregninger. Der indgår således både vejrdata, ligesom man har trukket på Air Greenlands erfaringer med hensyn til blandt andet turbulens, nedsat sigtbarhed og glatte baner. Derudover har man fået gennemført avancerede forsøg i en vindtunnel.

Høj regularitet

På den baggrund har man besluttet sig for den præcise udformning af de nye landningsbaner i Nuuk og Ilulissat.

- Ved at udstyre den nye lufthavn i Nuuk og i Ilulissat med såkaldt præcisionslandingsudstyr, og ved at dreje landingsbanens retning i Nuuk en smule, så ind- og udflyvninger går fri af Sermitsiaq, viser alle beregninger og vindtunnelforsøg, at den nye lufthavn i Nuuk vil opnå en forbedring af den beregnede regularitet på cirka 5% i forhold til i dag, og således kommer op omkring cirka 96 %, skriver selskabet i årsrapporten.

- For den nye lufthavn i Ilulissat viser beregningerne, at den beregnede regularitet vil komme op på cirka 98 %, hvilket stort set er på niveau med den nuværende regularitet i Kangerlussuaq.

Vil drøfte Qaqortoq med Selvstyret

Til gengæld er der, som tidligere fortalt, problemer i Qaqortoq. Turbulens betyder, at lufthavnen med den hidtidige udformning vil opleve mange forsinkelser og aflysninger.

Derfor vil Kalaallit Airports nu foretage nye undersøgelser samt prøveflyvninger i området.

- Når resultatet af disse yderligere undersøgelser foreligger, vil selskabet drøfte disse og hvilke konsekvenser disse måtte give anledning til, med selskabets ejer, Grønlands Selvstyre, hedder det i årsrapporten.