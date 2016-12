Flere anholdte i fyrværkerisag

Politiet har foretaget flere anholdelser i forbindelse med tyveriet af 1,5 tons fyrværkeri i Qinngorput i Nuuk. Det oplyser vagtchef Brian Thomsen.

Anholdelserne kommer i kølevandet på, at politiet i går aftes fandt lidt under halvdelen nemlig 700 kilo af fyrværkeriet i et skur i et boligområde i Nuussuaq.

På nuværende tidspunkt ønsker politiet ikke at oplyse om, hvor mange anholdte der er tale om.

Samtidig fortsætter efterforskningen på højtryk og fokus er især på at finde det resterende fyrværkeri.

- Vi vil i den forbindelse forsat opfordre befolkningen til at henvende sig til, os, siger Brian Thomsen.

- Det gælder både, hvis man har kendskab til tyvene, hvis man hører om salg af fyrværkeriet eller hvis man har et tip om, hvor det resterende fyrværkeri befinder sig hende.

De 700 kilo, der blev fundet i går aftes, befandt sig et skur ganske tæt på beboelse. Den normale sikkerhedsafstand til den mængde fyrværkeri er en halv kilometer.