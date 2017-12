Fjern alt på smartphonen inden du sælger

Ens smartphone rummer alt fra private billeder og feriefotos til mail, netbank og apps med andre personfølsomme oplysninger.

Vil man sælge sin smartphone videre, er det derfor uhyre vigtigt at sikre sig, at telefonen er fuldstændig tømt for private informationer, der i værste fald kan udnyttes til blandt andet identitetstyveri.

Det gøres først og fremmest ved at nulstille og gendanne telefonen, siger sikkerhedsforsker Christian W. Probst fra sektionen for Cyber Security ved Danmarks Tekniske Universitet.

- Det er det bedste at gøre. Der findes dog ikke nogen programmer, som er lettilgængelige, og som kan slette hukommelsen fuldstændig. En harddisk kan man bare tage ud af computeren, den mulighed har man ikke med en mobiltelefon.

- Det er forholdsvis simpelt at gendanne telefonen til fabriksindstillingerne, og det er vigtigt, at man gør det for ikke at efterlade digitale spor fra slettede apps, forklarer Christian W. Probst.

Apps er en del af indholdet i manges smartphone, og man skal være meget opmærksom på, at det ikke altid er nok bare at slette selve app'en, understreger Anette Høyrup, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk og næstformand for Rådet for Digital Sikkerhed.

- På nogle apps er det nok at slette selve app'en, men på andre apps oprettes der også en profil ved siden af, hvor man også skal logge ind for at få slettet sine oplysninger, forklarer Anette Høyrup.

Det kan eksempelvis være træningsapps, hvor informationerne er lagret på to forskellige elektroniske platforme.

På mange nye apps oplyser appudvikleren dog, at al data slettes, når man sletter appen, og det må man sætte sin lid til, lyder det ifølge Anette Høyrup.

- Efter persondataloven har man ret til at få slettet sine oplysninger, som ikke længere er relevante. Hvis man ikke selv kan gøre det, skal man kontakte appudvikleren eller den hjemmeside, hvor man gerne vil have slettet data fra.

- Inden for Europa gælder persondataloven, men det er klart, at hvis man har hentet en kinesisk app på sin telefon, så kan det godt være en anden sag, tilføjer hun.

/ritzau fokus/