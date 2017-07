Fjeldet skrider stadigvæk

Fotoet er efterhånden velkendt: Optagelsen af den fjeldside, der risikerer at styrte ned i Karrat Isfjord.

Hvad billedet ikke viser er, at fjeldsiden fortsat er i bevægelse.

- I løbet af de seneste dage har den bevæget sig op mod 30 centimeter, forklarer geolog Jonas Petersen fra råstofdepartementet ved en fremlæggelse til pressen.

Højeste risiko-område

Hvorvidt det betyder, at den er lige ved at falde eller om den for en periode igen falder til ro, det er det til gengæld umuligt at sige noget om. En ting er dog helt sikkert, faren er fortsat i bogstaveligste forstand overhængende.

- Norske eksperter har vurderet, at risikoen er 11,5 på en skala, der går fra 0 til 12, forklarer Jonas Petersen, der også har givet præcis disse oplysninger ved denne uges borgermøder med bygdeboerne fra Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Med andre ord, risikoen for at fjeldet lige pludselig falder og udløser en ny tsunamibølge er omtrent så stor, som den overhovedet kan blive.

Det er den kendsgerning, der betyder, at det fortsat er for farligt blot at tage hen til de to bygder for at hente sine ejendele.

Den truende fjeldside er samlet set skredet op mod 100 meter. Det er ikke muligt præcist at sige hvor hurtigt det er sket, men oplysningerne tyder på, at det er sket forholdsvis hurtigt.

Satellitoptagelser fra 23. maj i år tyder, at der allerede har dannet sig sprækker på det tidspunkt. Fjeldet, der skred 17. juni, er begyndt at vise tydelige sprækker på billedet.

Yderligere risiko-område

Som AG kunne fortælle i går, er der yderligere en fjeldside omtrent 4 kilometer vest for fjeldskredet, der er udpeget som et risikoområde. Området, der befinder sig tættere på Nuugaatsiaq, viser tydelige sprækker i toppen. En del af dem syntes at være af ældre karakter.

- Vi ved faktisk ikke om det bevæger sig lige nu, forklarer Jonas Petersen.

Området er samlet set større, end det der skred 17. juni. Dette område har bidraget til den samlede vurdering af, at det ind til videre er for farligt at flytte tilbage til Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Bølge på op til 10 meter

Det er dog det område, der stadig er i skred, som har dannet grundlag for de modelberegninger, der viser, at Nuugaatsiaq risikerer at blive ramt af en ny flodbølge på mellem 5 og 10 meter og i Illorsuit vil den fortsat være på 1,5 og 2,8 meter.

De vil ramme henholdsvis 8 og 12 minutter efter et muligt fjeldskred. Problemet især for Nuugaatsiaq er, at der reelt ikke blot er tale om en enkelt foldbølge. Den smalle fjord gør, at bølgerne bliver fanget, og de derfor 17. juni blev ved med at komme ind igennem lang tid.

Til gengæld viser beregningerne også, at højden på bølgerne aftager meget hurtigt, når de kommer ud i den åbne bugt. Dette svarer også meget præcist overens med det man rent faktisk så under tsunamien. Når de når øvrige bosteder i området, vil de ikke nå højder, der kan true bebyggelsen.

