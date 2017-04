Fiskerne raser over nyt skifte af naalakkersuisoq

Telefonen har kimet hele dagen på Henrik Sandgreens skrivebord. Og hver gang har der været en ny vred fisker, der i røret hos KAPK-formanden.

- Meldingen fra hele kysten er, at nu er det nok, siger Henrik Sandgreen til Sermitsiaq.AG.

Det der er nok, det er de hyppige skift på posten som naalakkersuisoq for fiskeri og fangst. Med Karl-Kristian Kruses tiltræden oplever Henrik Sandgreen nu den sjette af slagsen i sin periode som formand for KNAPK.

- Jeg må være indehaver af en verdensrekord, siger han.

Landets vigtigste erhverv

Bag den sorte humor gemmer der sig en dyb frustration over de vilkår, som landets vigtigste erhverv bliver budt. Hver gang, der kommer en ny naalakkersuisoq på området, følger der ifølge Henrik Sandgreen også en ny politik med. Og det skaber usikkerhed.

- Fiskerne ønsker at udvikle erhvervet, de vil modernisere deres fartøjer. Men det er umuligt, når der hele tiden kommer en ny fiskeripolitik, fastslår KNAPK-formanden.

Grønlandsbanken har tidligere peget på, at de hyppige skift skaber store problemer for fiskerne. I den seneste årsrapport hedder det således:

- Det er derfor bekymrende, at der på bare fem år har været seks forskellige Naalakkersuisoq for Fiskeri med forskellige udmeldinger om retningen for fiskeripolitikken, uden at der i øvrigt er sket væsentlige ændringer. Skiftende politiske målsætninger, uklarhed og pludselige udmeldinger om ændringer i rammevilkårene kan afskrække investorer og gør det vanskeligere at finansiere erhvervet.

Dette er i sagens natur skrevet inden det seneste skifte.

Kræver valg

Hos Grønlands Erhverv er man også bekymret for de hyppige skift i fiskerpolitikken.

- Det er aldrig sundt, når landets vigtigste indtægtskilde igen og igen bliver brugt til at få en politisk kabale til at gå op, siger GEs formand Henrik Leth.

Netop det med de politiske kabaler er også det, der gør KNAPKs medlemmer frustrerede. De frygter, at de vil blive præsenteret for endnu en ny naalakkersuisoq, når efterårssamlingen starter.

- Det har mistet tålmodigheden, og nu kræver de, at der skal udskrives valg, siger Henrik Sandgreen.

Han tager selv situationen særdeles alvorligt og vil i de kommende dage drøfte situationen med KNAPKs forretningsudvalg, som vil komme med en officiel udmelding fra foreningen.

- Vi har haft stor tålmodighed med Kim Kielsen, men det er et kæmpeproblem, at han ikke kan styre sit bagland.

Forsinket fiskerilov skaber usikkerhed

Henrik Sandgreen peger også på den fiskerilov, som gang på gang er blevet forsinket. Organisationen lægger et stort arbejde i at komme med input til forslagene. Men hver gang en ny naalakkersuisut kommer til, så starter arbejdet forfra, fordi den pågældende vil gennemføre sin egen politik.

- Vi ved ikke hvordan vi skal rådgive vores medlemmer, når vi ikke ved, hvordan politikken ser ud om blot få måneder, siger han.

