Fiskerne i Sisimiut ønsker indhandlingsskibe

- Torsken er i store mængder allerede vendt tilbage til fjordene omkring Sisimiut. Men problemet er, at produktionskapaciteten i Sisimiut er fortsat for lille.

Sådan sender fiskerne et budskab til Naalakkersuisut. For fiskerne i Sisimiut er frustrerede over indhandlingsforholdene.

Lover ikke sine løfter

- Lokale fiskefirmaer har ellers har søgt om indsættelse af indhandlingsskibe til naalakkersuisoq for fiskeri (Hans Enoksen red.), men vores ønske er ikke blevet hørt, skriver de frustrerede fiskere i en pressemeddelelse.

For ifølge fiskerne i Sisimiut, så er de blevet lovet af Hans Enoksen (PN) om, at der skal indsættes indhandlingsskibe.

Krav til Naalakkersuisut

- Hvis naalakkersuisoq for fiskeri ikke kan holde sine løfter, så må Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen besøge Sisimiut og forklare tingene, fremhæver fiskerne.

For det, de ønsker er, at der skal være mere fleksibilitet i torskefiskeriet.

- Derfor kræver vi til Naalakkersuisut, at der snarest skal indsættes indhandlingsskibe, lyder det fra fiskerne.