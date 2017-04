Fiskerireform gået i hårdknude - valg på tale

Uenigheden er så stor i koalitionen mellem Tjóðveldi (Republikanerne), Framsókn og lagmandspartiet Javnaðarflokkurin (Socialdemokraterne), at det kan føre til nyvalg på Færøerne.

Dagene er talte...

Tidligere formand for Javnaðarflokkurin og tidligere lagmand, Jóannes Eidesgaard, sagde i et debatprogram i Kringvarp Føroya, at hvis koalitionen ikke bliver enige om reformen, så er dagene hos koalitionen talte.

- Der er ingen tvivl om det er nødvendigt at blive enige. Eller har vi store udfordringer. Det sagde lagmanden Aksel V. Johannesen til Kringvarp Føroya, da han blev spurgt om koalitionen kan overleve, hvis reformen ikke bliver kørt igennem.

Javnaðarflokkurin fremsætter krav

Den 7. marts fremlagde landsstyremanden i fiskerianliggender, Høgni Hoydal (Tj), forslaget til en fiskerireform på et pressemøde sammen med lagmand Aksel V. Johannesen (J) og formanden for Framsókn Poul Michelsen.

Siden har det vist sig, at forslaget ikke har opbakning i hele koalitionen.

To afviser at støtte

Tirsdag og onsdag i denne uge har regeringen været samlet i byen Tvøroyri på Suðuroy for at drøfte forslaget. Der er det kommet frem, at to af medlemmerne hos Javnaðarflokkurin Bjarni Hammer og Kristen Michelsen, ikke støtter forslaget.

Efterfølgende har Javnaðarflokkurin meddelt de andre partier i en mail, hvor langt Javnaðarflokkurin vil strække sig. Det skriver det færøske nyhedsmedie in.fo.

Tvivl i alle partier om begrænsning for kvotekonger

Det er ikke kun i Javnaðarflokkurin, at der er uenighed om forslaget. Hanna Jensen fra Framsøkn har tidligere sagt, at hun ikke kan støtte forslaget. Árni Gregersen, politisk reporter for in.fo, sagde i går til Kringvarp Føroya, at der også er tvivl i Tjóðveldi om forslaget.

Aksel V. Johannesen oplyser til Kringvarp Føroya, at der er uenighed om tre af de oprindeligt hårdt kritiserede punkter. Han uddybede ikke hvilke.

Høgni Hoydal har i Kringvarp Føroya sagt, at der er uenighed om at skifte fra fiskeridage til kvoter samt om de såkaldte antitrustregler. Det betyder bl.a., at en virksomhed højst må eje 12 procent af alle rettighederne.

Presset kalender

- Det er ikke mærkeligt, at det tager lang tid at få en afklaring. Det tager tid, før folk føler sig trygge med forslaget. Jeg er dog ikke i tvivl om, at alle står sammen, når forslaget kommer til behandling, siger lagmanden til Kringvarp Føroya.

Lagmanden, som i dag er rejst til Island, oplyser til in.fo, at han forventer en løsning i næste uge.

Planen er, at forslaget førstebehandles, inden lagtinget går på sommerferie den 11. maj.

Den ny lagtingssamling begynder 29. juli, så man skal fravige fra tidsfristerne, hvis anden- og tredjebehandlingerne skal afvikles før 29. juli.