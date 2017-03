Fiskeriets indtjening i kraftig vækst

Grønlands Statistik har netop offentliggjort fiskeritallene for 2016, og det viser, at erhvervet har kronede dage med høj indtjening. En god nyhed for landet, idet fiskeriet er det vigtigste erhverv indtjeningsmæssigt.

Stenbider i tilbagegang

I forhold til 2015 er det kun stenbider, som har haft en tilbagegang i såvel indhandling som værdi – henholdsvis et fald på 29 og 27 procent.

Opgørelsen set i forhold til 2015

Hellefisk

Indhandling: + 22 pct

Værdi: + 34 pct

Torsk

Indhandling: + 19 pct

Værdi: + 15 pct

Rejer

Indhandling: + 26 pct

Værdi: + 20 pct

Krabber

Indhandling: + 2 pct

Værdi: + 20 pct

Havgående fiskeri

For det havgående fiskeri er der også en stigning i fangsterne med ca 19 pct i forhold til 2015 og værdien af fangsterne ved Grønlands farvande steg med ca. 37 pct.

Derimod faldt fiskeriet uden for Grønlands farvande kraftigt i mængde, hvilket primært skyldes en tilbagegang i loddenfangsten. Værdimæssigt var faldet dog kun 4 pct, oplyser Grønlands Statistik.