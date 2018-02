Fiskeriet plaget af spøgelsesgarn i Sydgrønland

Skindet bedrager langs den smukke sydgrønlandske kystlinje. For de mange fiskegarn, der enten er mistet ved et uheld eller efterladt med vilje, er ikke længere et særsyn.

Problemet er almindelig kendt ikke kun i fiskerikredse, men også i Kommune Kujalleq. Men det er uvist, hvornår Kommune Kujalleq, der har til ansvar for oprydningen af havbunden i Sydgrønland, vil løse problemet.

Mange garn

Problemet med, at mange fiskegarn bliver mistet og ender på havbunden tæt ved kysten volder mange problemer for fiskerne i Sydgrønland.

Fiskeriet efter hellefisk foregår i dag med langline, mens man tidligere brugte synkegarn, og mange garn er forblevet på havbunden og er aldrig bjærget.

Det har medført, at mange områder ikke længere benyttes til fiskeri på grund af stor risiko for tab langlinerne, fordi de vikler sig ind i garnene.

Ole Larsen, der er jollefisker fra Nanortalik siger, at fiskebestanden tydeligvis falder i de områder, hvor de såkaldte spøgelsesgarn findes.

– Når de gamle fiskegarn bliver bjærget, er de som regel fyldt med rådne og ildelugtende fisk. Områderne er derfor tit blevet forladt af fiskene, siger Ole Larsen.

