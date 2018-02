Fiskeriet har fået en forrygende start i 2018

Rejefiskeriet er gået rigtig fornuftigt i januar i år. I januar 2017 blev der indhandlet 2.457 tons rejer, og i år har man formået at lande 3.811 tons. En mærkbar stigning, fremgår det af friske tal fra Grønlands Statistik.

Rekordåret

Der er dog stadig et godt stykke vej op til rekordåret i 2009, hvor det grønlandske fiskeri formåede at indhandle 5.036 tons rejer på en enkelt måned. I årene 2007 til 2011 lå rejefiskeriet i årets første måned langt over gennemsnittet.

Fiskeriet efter hellefisk i januar har også været fornuftigt. Der blev landet 1.858 tons hellefisk i år mod 1.286 sidste år. Indhandlingen af hellefisk i januar overgås kun af 2016, hvor man i januar nåede rekorden på 2.085 tons.

At fiskeriet i år overgår sidste års indhandling vil næppe overraske de erfarne fiskere, idet fiskeriet sidste år i årets begyndelse var udfordret af ekstrem megen sne, is og kulde på de attraktive fiskesteder.

Stor fremgang for torskefiskeriet

Torskefiskeriet oversteg i januar i år 1000 tons, hvilket kun er sket to gange tidligere siden 1987. I år blev der indhandlet 1.067 tons mod 423 tons sidste år på samme tidspunkt.