Fiskeri efter hellefisk forlænget i Qaasuitsoq

Fiskeriet efter hellefist er blevet forlænget i Qaasuitsup Kommunia med én måned.

Ifølge den kommunale vedtægt må garnfiskeriet efter hellefisk gælde frem til 30. april, men på grund ag den hårde vinter har det ikke været muligt at fiske med garn.

Derfor har kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har efter krav fra fiskerne, forlænget garnfiskeri sæsonen efter hellefisk.

Selvstyret skriver i en pressemeddelelse, at naalakkersuisoq for fiskeri og fangst Karl-Kristian Kruse (S) har efter grundige vurderinger med henvendelsen, besluttet at den kommunale vedtægt om garnfiskeri efter hellefisk i Qaasuitsup Kommunia skal ændres.

- Før dette sker dispenseres fra gældende kommunal vedtægt om garnfiskeri efter hellefisk således, at garnfiskeri efter hellefisk kan fortsætte frem til 31. maj, lyder det i en pressemeddelelse.