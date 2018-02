Fiskerforening: Indhandlingsture kan være livsfarlige

For jollefiskerne i bygden Ikeraarsuk ved Kangaatsiaq kan det være livsfarligt at transportere deres fangster, når de skal afsætte dem i Kangaatsiaq.

Nu kræver fiskerne fra bygden bedre frysekapaciteter i Royal Greenlands bygdeanlæg i et åbent brev til Kommune Qeqertaliks borgmester Ane Hansen (IA) samt til partigrupperne Siumut, Naleraq og Inuit Ataqatigiit i Inatsisartut.

- Årsagen til vores ønske er, at det kan være farligt at sejle til Kangaatsiaq i dårligt vejr. For når det blæser og er mørkt kan det være livsfarligt for os at sejle vores fangster til afsætning, skriver formand Anthon Petersen på vegne af fisker- og fangerforeningen i Ikerasaarsuk.

Kræver også indhandlingsskib til foråret

Fisker- og fangerforeningen i Ikerasaarsuk ønsker også at få et indhandlingsskib til deres område, når bundgarnsfiskeriet til foråret begynder igen:

- Indhandlingsanlæggene i Kangaatsiaq og Ikerasaarsuk kan ikke følge med under bundgarnsfiskeriet med restriktion af indhandlingen til følge, skriver Anthon Petersen.

Der er dog foreløbig ingen udsigt til større frysehuse til bygderne. Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål fra Hans Aronsen (IA).

Alligevel håber fisker- og fangerforeningen i Ikerasaarsuk at de bliver taget alvorligt denne gang:

- Vi håber, at vores henvendelse denne gang vil blive taget alvorligt, da vore tidligere henvendelser ikke er blevet taget alvorligt, skriver Anthon Petersen.

Royal Greenland producerer saltfisk i Ikerasaarsuk, hvor indhandlingen er steget til næsten det dobbelte fra 2012 til 2017.

