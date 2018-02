Fiskere bliver medejere

De ansatte på fiskefabrikkerne i Nuussuaq og Kullorsuaq og de lokale fiskeri har fået mulighed for at købe 30 procent af aktierne i Arctic Fish Greenland A/S, der er et selskab, som Royal Greenland har stiftet.

Det skriver Sermitsiaq.

Dermed ønsker Royal Greenland og det nye selskab, at de lokale bliver involveret i den fremtidige erhvervsudvikling i disse to bygder. Fiskerne har mulighed for at købe en andel af aktierne gennem deres indhand­ling af fangster.

Royal Greenland har købt og fragtet ti fry­secontainere til fiskefabrikken i Kullorsuaq sidste efterår, og i år kommer der nye til Nuussuaq. Det skal modvrike de mange indhandlingsstop.

