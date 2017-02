Fiskere og fangere røger, salter - og i enkelte tilfælde flamberer

Selvom røgeovnen, som det fremgår af billedet, i et enkelt tilfælde blev skruet lige højt nok op, så blev resultaterne af anstregelserne masser af lækre røgede og saltede fisk.

I denne uge var det netop fiskene, der fik en tur i saltkarret og i røgeovnen. Ud over de traditionelle arter laks, ørreder og hellefisk, blev der også arbejdet med ålebrosme, sorthaj og rokker.

LÆS: Nye madsnedkere fra Inuili

Kursisterne lærer at bruge krydderier som for eksempel sortbær, kvan, timian og grønlandsk post sammen med de røgede fisk.

Desuden får de en bedre indsigt og forståelse for de fødevarer de selv fanger, samt en grundlæggende hygiejnelære.

I næste uge er det stadigvæk røgning og saltning, der er på programmet, men i stedet for fisk, bliver det sæl- og hvalkød, samt fuglevildt som for eksempel edderfugle og alke, der kommer under behandling.

LÆS: Se billeder: Julebagning for de ældre på Inuili

Sidst på uge afsluttes kurset med et åbent-hus program, hvor byens befolkning kan få pirret deres smagsløg med smagsprøver på de forfinede madvarer der er blevet lavet.

Inuili håber at dette kursus også kan blive tilbudt fiskere og fangere fra andre byer i Grønland.