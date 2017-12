Fiskere og fangere får legater fra fonde

To legater tilgår fiskere og fangere, en til mindesten for afdøde fiskere og fangere, og en legat til en hustru til afdød fisker og fanger, oplyser Departementet for Fiskeri og Fangst.

Overrækkelserne sker ved sammenkomst på det lokale kommunekontorer eller bygdebestyrelsens lokaler.

Legatmodtagerne får tildelt hædersdiplomer med beløb på 5.000 og 6.000 kroner.

Legatmodtagere

Følgende får legater fra Carl Egedes fond:

Aqqalunnguaq Tobiassen, Qaarsut – 6.000 kroner

U.K.A.P.P, Upernavik Kujalleq, mindesmærke – 5.000 kroner

Gravsten for Søren Noahsen, Qaqortoq - 5000 kroner

Ellen Kielsen Noahsen, hustru til afdød fisker og fanger Søren Noahsen, Qaqortoq – 6.000 kroner

Følgende får legat fra Augo Lynges mindelegat:

Svend Peter Petersen, Uummannaq – 6.000 kroner

Modtagerne af hædersdiplomet er indstillet af de lokale fisker- og fangerforeninger gennem de respektive kommunalbestyrelser, som godkender og videresender indstillingerne.

Bestyrelse

Bestyrelsen for fondene, som består af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl-Kristian Kruse og formand for KNAPK, Henrik Sandgreen, besluttede ved møde den 11. december 2017, at hædre gamle fiskere og fangere samt foregangsmænd indenfor fisker- og fangererhvervet, som er indstillet.