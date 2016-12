Fiskeolie under graviditeten reducerer barnets risiko for astma

Børn har markant mindre risiko for at udvikle astma, hvis deres mødre har indtaget fiskeolie under graviditeten. Det viser et nyt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Forskerne har fulgt en gruppe gravide og deres børn siden 2010, og resultaterne er ikke til at tage fejl af.

Der er en tredjedel færre astmabørn blandt dem, hvis mødre har fået fiskeolie under sidste semester af graviditeten, fortæller klinisk professor Hans Bisgaard.

- Fiskeolie indeholder langkædede fedtsyrer, og et højt niveau af dem hjælper til at reducere børnenes risiko for at udvikle astma, siger han.

Effekten er tydeligst hos de kvinder, der i forvejen har et lavt niveau af disse fedtsyrerne. Men den kan ses hos alle kvinder, der deltog i undersøgelsen.

Anbefales til alle

Fiskeolien skal indtages i de sidste del af af graviditeten. Her har den mindsket børnenes risiko for at udvikle astma med minimum 32 procent.

- Der er ikke nogen negative effekter, selvom man indtager mere fiskeolie, end man har brug for. Derfor vil jeg anbefale fiskeolie til alle gravide i sidste trimester, siger professor Hans Bisgaard.

Astma er den kroniske sygdom, der oftest optræder blandt børn. 20 procent af alle småbørn har astmatiske symptomer, og det er den hyppigste årsag til indlæggelser, lægebesøg og ordinering af medicin til børn.

Derfor er de nye resultater ikke kun vigtige for de enkelte mødre og deres børn, men kan også spare samfundet for en masse udgifter, understreger Hans Bisgaard.