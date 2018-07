Fiskefabrikken i Innaarsuit evakueret - og genåbnet

Redaktionen Tirsdag, 17. juli 2018 - 13:24

Royal Greenlands fabrik i Innaarsuit var indtil i går sen eftermiddag ikke omfattet af evakueringsområdet på grund af faren for kæntringen af isfjeldet ud for bygden. Det skriver Royal Greenland på sin hjemmeside.

For kort tid siden har politiet meddelt, at farezone er blevet indskrænket, og det betyder at fabrikken nu er åben igen.

- Vi havde indtil i går holdt vedvarende udkig efter isfjeldet, og vi have en evakueringsplan klar i tilfælde af en eventuel kæntring af isfjeldet. Efter vores vurdering, ligger fabrikken højt og ligger ikke i farezonen, men vi har fået at vide, at hvis vi bevæger os inden for fabriksområdet, vil vi blive sigtet for overtrædelse af politivedtægten, siger Flemming Andersen, der er driftschef for fabrikkerne i Upernavik ifølge hjemmesiden.

Det var i går mandag ved 16.00 tiden, at fabrikschefen på fabrikken i Innaarsuit, Hans Peter Kristensen, blev kaldt hen til kommunekontoret og fik besked på, at evakueringsområdet var udvidet, og at fabrikken nu befinder sig i farezonen.

- Jeg vendte tilbage til fabrikken ved 18.00 tiden, hvor aftenholdet netop var mødt på arbejde. Jeg måtte fortælle medarbejderne, at de skulle forlade fabrikken, og ved 20.00 tiden blev der rullet rød og hvid stribede bånd omkring fabrikken.

- Vi havde godt travlt på fabrikken med omkring 25 medarbejdere, der arbejdede i toholdsskift, men heldigvis er vores fisk frosset ned, siger fabrikschefen i Innaarsuit Hans Peter Kristensen.

Men som nævnt er fabrikken nu åben igen.

Ud af de omkring 25 medarbejdere er 12 af dem hentet ude fra kysten, hvoraf fire er fra Østgrønland. Fire andre fra Østgrønland skulle være kommet i de nærmeste dage for at arbejde i Innaarsuit.

Fabrikken i Innaarsuit har en frysekapacitet på 550 tons og kan producere 14 tons færdigvarer per døgn.