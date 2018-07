Fiskefabrik i Aappilattoq genåbnet

Redaktionen Tirsdag, 10. juli 2018 - 12:39

I dag fredag er en glædens dag for beboerne i Aappilattoq. Med hjælp fra fire tilkaldte medarbejdere fra Qaanaaq er Royal Greenlands fabrik nu kommet i gang igen. Det skriver Royal Greenland på sin hjemmeside.

- Vi er i dag kommet i gang med produktionen igen med hjælp fra fire folk fra Qaanaaq. Vi er rigtig stolte af vores fire nye kolleger fra Qaanaaq, fordi de gør det muligt for os at komme i gang med produktionen igen, og der er lutter smil blandt fiskerne, der tydeligt glæder sig over åbningen af fabrikken, siger Justine Petersen, der er anlægsleder på fabrikken i Aappilattoq.

Blandt de fire medarbejdere fra Qaanaaq er Nuka Kristiansen, der er 25 år.

- Jeg erfarede, at Royal Greenland manglede medarbejdere i Aappilattoq, så jeg henvendte mig i Majoriaq i Qaanaaq og spurgte, om der kunne være mulighed for at tage til Aappilattoq og arbejde. Heldigvis fik jeg opbakning, og de tre andre var så blevet spurgt, om de også kunne tænke sig at arbejde i Aappilattoq. Nu er vi er kommet godt i gang i Aappilattoq, og det er bare rigtig dejligt, siger Nuka Kristiansen.

Nuka har tidligere arbejdet på Royal Greenlands fabrik og har lidt erfaring med fiskeproduktion. Han og de tre andre fra Qaanaaq var onsdag fløjet en time og 45 minutter fra Qaanaaq til Upernavik, hvorefter de straks sejlede videre med en båd fra Upernavik og ankom en halv time efter til Aappilattoq samme aften.

- Jeg var blandt en del arbejdsledige i Qaanaaq, og det er rigtig dejligt at komme på arbejde igen. Jeg håber, jeg kan hjælpe til på fabrikken, indtil sæsonen slutter, siger Nuka Kristiansen.

Anlægslederen fortæller, at de fire nye medarbejdere er i gang med at blive oplært i indfrysningen og ved indhandlingen. En af dem er kun 17 år og vil derfor arbejde som medhjælper i rengøringen.

- Selvom produktionen på fabrikken er kommet godt i gang, og vi ikke længere har problemer med vores pladefrysere, kan vi foreløbig kun producere hele hellefisk, og en egentlig produktion med hovedkappede hellefisk kan først komme i gang, når antallet af medarbejdere øges med yderligere fire, men der arbejdes på at skaffe de medarbejdere, vi mangler, siger anlægslederen.