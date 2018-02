Fisk kan eksporteres udenom Danmark

Der er ikke noget principielt, der forhindrer, at grønlandske virksomheder eksporterer fisk og skaldyr direkte til modtagerlandene.

Det er Partii Naleraqs Anthon Fredriksen, der har spurgt, hvordan man kan eksportere fisk udenom Danmark.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel Hans Enoksen (PN) har konsulteret Royal Greenland og Polar Seafood til sin besvarelse.

- Der er som sådan ingen generelle hindringer for at handle direkte med andre lande, idet en række forudsætninger dog skal være på plads, lyder hans svar til partikollegaen.

- F.eks. skal der ved eksempelvis eksport af fiske- og rejeprodukter ofte ske en godkendelse af virksomheden af myndighederne i de lande, der eksporteres til. Det drejer sig bl.a. om, at frysehuse, der anvendes til afskibning, skal godkendes af henholdsvis Kina, Rusland o.a.

Forarbejdning i Danmark

Med en andel af 94 procent står fisk og skaldyr for stort set hele landets eksport. Hans Enoksen (PN) oplyser, at fiske blandt andet sælges til EU, Japan og Kina. Og herefter peger han på et af de spørgsmål, som de seneste dage har været diskuteret heftigt.

- En del af denne eksport sker til Danmark med henblik på videreforarbejdning og efterfølgende eksport til andre lande, skriver Hans Enoksen (PN).

Han oplyser endvidere, at Grønland siden 2014 har en aftale med EU, der betyder, at fisk og skaldyr kan eksporteres på samme vilkår, som hvis Grønland var medlem af EU.