Fire topchefer i usædvanligt fremstød

Martin Breum Torsdag, 14. juni 2018 - 14:17

Torsdag eftermiddag dansk tid sad topdirektører fra Air Greenland, Royal Greenland, Royal Arctic Line og Tele-Post i en time side om side foran publikum på det såkaldte Folkemøde på Bornholm, hvor mere end 20.000 politikere, lobbyister, forretningsfolk, journalister og almindelige borgere over fire dage diskuterer politik og samfundsforhold i bredeste forstand.

Ideen til den fælles optræden på Bornholm opstod hos Jakob Nitter Larsen, administrerende direktør i Air Greenland.

Todelt formål

- Formålet er todelt, oplyser han til Sermitisaq.AG uden for den lille cafe i Allinge, hvor arrangementet fandt sted.

- Vi vil gerne fortælle en mere nuanceret fortælling om Grønland og om hvad Grønlands erhvervsliv kan. Vi vil gerne øge nysgerrigheden overfor Grønland. Få gjort op med den sort/hvide tilgang til Grønland, at enten er det hele elendigt i Grønland eller også, er der helt fantastisk. Vi vil gerne vise, at der findes en virkelighed midt imellem, og vil vi gerne fortælle om den uden for Grønland. Samtidig får vi fire erhvervsledere mulighed for at tale sammen, som vi sjældent har tid til i hverdagen. Her bor vi i et lille sommerhus: Jeg sover i køjeseng med Verner Hammeken! Vi brænder alle fire selvfølgelig for vores virksomheder, men vi brænder jo også for vores land, og hvis vi i fællesskab kan lægge en retning eller tage initiativer sammen, så kan vi nå rigtig, rigtig langt, fortæller Air Greenland-direktøren.

Hvad kan du gøre for Grønland

På scenen fasthold alle fire, at udenlandske investorer roligt kan komme til Grønland, men de havde også præcise råd til, hvordan nye udenlandske forretningsfolk bør gribe sagen an i Grønland:

- Spørg ikke, hvad Grønland kan gøre for dig, men fortæl, hvad du kan gøre for Grønland. Hvis du kan skabe noget for Grønland, så tror jeg også, at du kan tjene penge i Grønland, sagde eksempelvis administrerende direktør for Tele-Post, Kristian Davidsen.

Oplev Grønland

Verner Hammeken, administrerende direktør for Royal Arctic Line, rådede potentielle investorer til ikke kun at læse om Grønland, men at opleve Grønland:

- Det er på mange måder et fastfrosset marked med en struktur, der har været fastlåst i mange år. I sådant miljø er der gode muligheder for at tænke nyt, gøre tingene på en anden måde og tjene penge. Og så skal man ikke være bange for, hvad der sker i Grønland. Vi sidder jo netop her og siger, at vi arbejder på at sikre en velfungerende infrastruktur i Grønland både indenfor kommunikation, transport og fragt.

Jens K. Lyberth, direktør for kunderelationer og HR i Royal Greenland, sendte også lutter positive signaler:

- Det vigtigste er at gøre sig klart, hvad der virkelig sker i Grønland, og ikke kun basere sig på nyhederne i medierne. Der er mange gode, hårdtarbejdende folk i Grønland. Vi har afleveret et rigtigt godt udbytte til vores ejere de seneste seks år, og det kan vi jo kun, hvis vi har rigtigt mange gode medarbejdere og mange gode fiskere.

Fasthold de studerende

Sidst på mødet blev de fire opfordret til at hjælpe de grønlandske studerende i Danmark med at fastholde en kontakt til Grønland gennem praktikaftaler eller andre former for faste kontakter – og tanken blev godt modtaget:

- Det er noget vi skal gøre bedre. Den tager jeg med hjem – det gavner jo også vores egen bundlinje, hvis vi kan holde fast i de gode hoveder, sagde Jakob Nitter Larsen.

Nukaka Coster-Waldau og Karina Møller sang med bandet Sialuit på Folkemødet på Bronholmd Martin Breum

Sialuit underholdte

Efter arrangementet spillede bandet Sialuit, der blandt andet tæller sangerne Nukaka Coster-Waldau og Karina Møller. Imens kunne gæsterne mæske sig med smagsprøver på grønlandsk laks, snekrabber og rejer. Blandt aftagerne var blandt andet folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, direktør for den grønlandske repræsentation i København, Lida Skifte Lennert, cheferne for flere af de grønlandske huse i Danmark, direktør for Visit Greenland Julia Pars og advokat hos Nuna Law, Peter Schriver.