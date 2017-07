Fire personer er ramt af skud på spillested i Oslo

Fire personer er blevet såret af skud på spillestedet Blå i Oslo natten til søndag, oplyser det norske politi ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Politiet har foreløbig anholdt en enkelt person i forbindelse med hændelsen.

- Den anholdte er en mand i 20'erne, som var i besiddelse af et skydevåben. For nuværende tror vi, at han er eneste gerningsmand. Vi føler, at vi har styr på situationen, siger efterforskningsleder Tor Grøttum fra Oslo politidistrikt til NTB.

Hun oplyser også, at manden er kendt af politiet.

Det er muligt, at manden affyrede skud, fordi han blev vist væk fra stedet. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

En journalist fra avisen Aftenposten beretter fra gerningsstedet, at den mistænkte blev lagt i håndjern af svært bevæbnet politi, da han forsøgte at komme fra stedet i en taxi. Under aktionen blev han frataget en pistol.

Den amerikanske rapper Kool G Rap spillede på stedet lørdag aften, men det er uvist, om skuddene faldt i forbindelse med hans koncert.

VG meddeler, at skuddene menes at være affyret uden for selve spillestedet.

Tilstanden hos de fire, der er blevet ramt af skud, kendes endnu ikke. Alle er mænd. Tre af mændene er i 20'erne, mens den fjerde er i 30'erne.

Indsatsleder Hanne Nordve siger til NTB, at der er affyret op mod otte skud i alt.