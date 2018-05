Fire fra Nuuk gennemførte Ironman på Lanzarote

Sorlannguaq Petersen Mandag, 28. maj 2018 - 14:10

Efter flere måneders forberedelse og intensiv træning er det lykkedes for fire atleter fra Nuuk, at gennemføre Ironman i De Kanariske Øer i lørdags.

Det er Jens Bjerge, Maaseeraq Benjaminsen, Michael Collin og Simon Lang der har gennemført 3,8 kilometer svømning, 182,2 kilometer kuperet cykling og afsluttende med 42,2 kilometers løb.

Hård start

Ifølge de grønlandske deltagere var det en hård start, da omkring 1950 atleter startede svømningen fra en strand, hvor der var skub og albueslag. (Se video fra løbets start herunder).

For Ironman-veteranen Jens Bjerge, der nu har gennemført sit 11. Ironman, har det ikke været et nemt løb.

- Det har været meget hårdt, da min træning har været lidt begrænset. Jeg fandt ud af, at jeg har spist og drukket forkert før start og under løbet. Jeg har aldrig kæmpet så meget, for at gennemføre Ironman, fortæller Jens Bjerge.

Overnatte i hospitalet

Efter at have nået målstregen blev Jens Bjerge svimmel, kort efter fik han taget blodprøve i en telt hvor der var læger.

- Det viste sig, at jeg har fået for meget at drikke under løbet og har fået en overhydrering, siger Ironman-veteranen, der måtte overnatte i hospitalet. Han blev udskrevet dagen efter.

For Ironman-debutanten Maaseeraq Benjaminsen, har det også været en hård tur.

Maratonløb hårdest

- Det var hårdt. Hårdere end forventet. Men jeg føler, at jeg har forberedt mig godt, fortæller Maaseeraq Benjaminsen.

For debutanten var maratonløbet det hårdeste.

- De sidste ti kilometer i løbet var meget svært for mig. Jeg tænkte kun på at komme i mål, og at jeg vil blive glad, når jeg er i mål, fortæller Maaseeraq Benjaminsen.

Svagsynet

Michael Collins gennemførelse af Ironman er meget imponerende, da han efter en operation for nethindeløsning og gråstær deltager med en meget nedsat syn. Det har ikke været ufarligt under den lange cykeltur.

De fire deltagere var overrasket over de mange fjelde og bakker i øen under løbet, derfor var også cykelturen på 182,2 kilometer meget teknisk med mange nedkørsler.

De fire ekstremsportsudøvere er meget stolte over gennemførelsen af Ironman, og de er taknemmelige for den støtte de har modtaget.

- Der blev heppet på os fra sidelinjen. At se dem med vores grønlandske flag giver ekstra kræfter under løbet, vi føler at vi er verdensmestre siger Jens Bjerge med et smil.

Resultater

Se resultater for de fire fra Ironman Lanzarote herunder: