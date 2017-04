Fire fortsat fængslet for mord

Fire mænd på henholdsvis 19, 27, 28 og 41 år har ifølge flere nordjyske medier fået forlænget deres varetægtsfængsling.

Læs: Drab i Skagen: Efterlyst krydsnøgle er fundet

De er alle fire sigtede for i forening at have dræbt den 20-årig Miki Thorstein Hansen, hvis mor kommer fra Grønland.

Brutalt mord

Miki Thorstein Hansen blev brutalt stukket ned i sit hjem i Skagen mandag den 16. januar og døde to dage senere af sine kvæstelser.

Læs: Få historien om Miki, der blev dræbt i Skagen

De tre ældste mænd har siddet varetægtsfængslet, siden de blev anholdt kort efter mordet. Den 19-årige blev i første omgang løsladt, men politiet vurderede i forrige uge ifølge nordjyske.dk, at der var beviser nok mod ham til en ny anholdelse.

Den 19-årige har, som den eneste, kæret den fortsatte fængsling. Alle fire nægter sig skyldige i drabet.