Knud Fl. Larsen Torsdag, 10. maj 2018 - 13:56

Ivâna Meincke er et af Grønlands største håndboldtalenter og kæmper hver eneste dag for at komme tilbage på sin elskede håndboldbane.

Skader og ikke mindst et alvorligt trafikuheld har nu i fire år gjort, at det ikke har været muligt at spille en håndboldkamp. Den fysiske træning er dog til overmål blevet passet.

Jeg skal tilbage

- Fysisk har jeg aldrig følt mig stærkere end nu og jeg skal nok komme tilbage. Der er for mig ikke noget, som er bedre end at spille håndbold, fortæller en meget målrettet Ivâna Meincke i en samtale med Sermitsiaq.AG, alt i medens hun opruller de sidste fire års skadesmareridt.

Ingen burde opleve noget lignende. To alvorlige knæskader. Den ene i forbindelse med et meget voldsomt trafikuheld er så småt ved at komme på afstand. Desværre kniber det stadigvæk med at ”få hovedet med” efter trafikuheldet med kraniebrud og en meget alvorlig hjernerystelse.

- I starten af håndboldsæsonen 2014/2015 rev jeg i en træningskamp med GSS i Nuuk mit forreste korsbånd over. Jeg var på Dronning Ingrids Hospital et utal af gange. Det var ikke noget galt. Da smerterne blev ved, rejste jeg efter et par måneder til Danmark, hvor man på et privathospital konstaterede, at korsbåndet var revet over. Jeg blev opereret og rejste tilbage til Nuuk for at genoptræne, indleder Ivâna Meincke sin lange historie.

Genoptræning og genoptræning

Udstyret med et træningsprogram fra en fysioterapeut i Danmark var Ivâna Meincke så småt ved at være klar igen. Drømmen om håndbold på højeste niveau skulle udleves. Tilbage til Danmark. Talentet blev afprøvet i 1. divisions klubben DHG i Odense samtidig med, at fysioterapeut studiet blev påbegyndt.

Et nyt uheld!

Denne gang et voldsomt trafikuheld i november 2015 i centrum af Odense kom i bogstaveligste forstand i vejen for planerne.

- Jeg husker det, som var det i går, og så alligevel er der meget, jeg ikke husker. Følelsen er det værste. Jeg registrerer, at jeg bliver kørt over af en bil og at det gør meget ondt. Kommer på Odense Universitetshospitals traumecenter, hvor alt bliver undersøgt. Uheldet har forårsaget kraniebrud, en kæmpe hjernerystelse og så er korsbåndet i ”mit raske” knæ revet over. De første uger kunne jeg ingenting. Mit liv var stort set slut.

- Når jeg tænker tilbage på det, så var det i de første måneder efter uheldet ren overlevelse. Korsbåndet kunne ikke opereres med det samme, da min hjerne var for påvirket af hjernerystelsen.

Selvfølgelig var der tilbagefald mange gange undervejs. Troen på at komme tilbage på håndboldbanen mistede Ivâna Meincke dog aldrig.

Og ganske langsomt blev genoptræningen genoptaget.

Stærk som aldrig tidligere

Ivâna Meincke er tilknyttet Gudme HKs 1. divisionshold og styrketræner under ledelse af en af håndboldklubben GOGs fysiske trænere. Gudme HK er GOGs damehold.

- Fysisk er jeg stærk. Håndboldmæssigt er jeg vel efter knap fire års fravær på niveau med U12 piger. Der bliver noget at indhente. Det, der mangler nu, er, at jeg skal have mit hoved med mig. Det tager tid. På den anden side er det at vente, det eneste jeg kan gøre og så altså passe min fysiske træning, funderer en trods alle ulykkerne meget optimistisk Ivâna Meincke.

- Styrketræning er en kæmpe del af mit liv. Hvis der er nødvendigt for at nå det hele, står jeg gerne op kl. 04.00. Jeg vil gøre alt for at komme tilbage.

- Desværre bliver jeg stadigvæk træt, hvis jeg påtager mig mere, end jeg kan klare. Så det er stadig nødvendigt at jeg prioriterer, hvad jeg skal.

Man kommer langt med vilje

- Overskriften på min historie kunne vel være, at man kommer langt med vilje og at man aldrig, uanset hvor håbløst det hele ser ud, skal give op.

I samtalen med Sermitsiaq.AG fastslår Ivâna Meincke, at hun menneskeligt er kommet styrket ud af alle de meget store og uhyggelige oplevelser.

- Mentalt føler jeg, at jeg aldrig har været stærkere end nu, slutter en meget optimistisk og glad Ivâna Meincke.

Drømmen er, at hovedet igen vil få det så godt, at der i begyndelsen af 2019 kan blive tale om igen at løbe ind på en håndboldbane og spille en kamp og på lidt længere sigt repræsentere Grønland ved De Panamerikanske Mesterskaber.