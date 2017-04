Efter fintælling: Peter Olsen fik flest stemmer i Aasiaat

Inuit Ataqatigiits Peter Olsen har fået flest personlige stemmer ved kommunalvalget i valgkredsen Aasiaat.

Det oplyser kommunens valgbestyrelse i en pressemeddelelse.

Peter Olsen har fået 309 personlige stemmer i Aasiaat, mens Ane Hansen har fået 289 stemmer, oplyser Qaasuitsup Kommunia.

Men i hele Qaasuitsoq Kujalleq har Ane Hansen fået flest personlige stemmer, med 350 personlige stemmer, mens Peter Olsen har 320 stemmer.

Samme tilfælde i Qaanaaq

Også i Qaanaaq har fintællingen vist, at Masauna Holm Petersen (S), og ikke Jens Danielsen (S), der har fået flest stemmer.

- Valgbestyrelsen meddelte torsdag, at Jens Danielsen (S) var geografisk kredsmandat for Qaanaaq til Overgangsudvalget. Dette er imidlertid ikke korrekt. I første omgang var konklusionen truffet på baggrund af det totalt antal modtagne stemmer. En nærmere gennemgang af stemmer afgivet indenfor tidligere Qaanaaq Kommunes valgkreds viser imidlertid, at Masauna Holm Petersen (S) har modtaget flere personligt stemmer og derfor bliver det geografiske kredsmandat for Qaanaaq til overgangsudvalget for Qaasuitsoq Avannarleq, skriver valgbestyrelsen.