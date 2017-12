Finland markerer 100 år med selvstændighed

Finland markerer mandag, at landet for 100 år siden - den 6. december 1917 - erklærede sig uafhængigt af det magtfulde naboland Rusland.

Jubilæumsåret finder sted i en periode med forstærkede spændinger mellem Rusland og Vesten, efter at russerne har annekteret Krimhalvøen og øget de militære aktiviteter i Østersøregionen.

Lige som nabolande Sverige, Danmark, Polen og de baltiske stater har Finland moderniseret militæret i de seneste år og søgt at komme nærmere på Nato - dog uden at tilslutte sig den militære alliance.

Finlands politiske udmeldinger er også præget af forsigtighed, når det gælder Rusland, som er landets femtestørste handelspartner.

- Vi er to uafhængige nationer, så vi beder ikke om tilladelse, når vi handler eller træffer strategiske beslutninger, siger den finske udenrigsminister, Timo Soini, til det franske nyhedsbureau AFP op til jubilæumsdagen.

Dagen fejres blandt andet med et jubilæumsarrangement for statsrådet under ledelse af statsminister Juha Sipilä. Repræsentanter for familierne til de politikere, som traf den historiske beslutning i Finlands senat i 1917, deltager i arrangementet.

Finland var i seks århundreder en del af Sverige - frem til 1809. Det var derefter et russisk storhertugdømme i godt hundrede år. Det genvandt uafhængigheden efter Første Verdenskrig og det russiske tsardømmes fald.

Sovjetunionen anerkendte Finlands uafhængighed i 1918, men det nordiske land måtte ud i en krig med den store nabo mod øst i vinteren 1939-1940 og igen fra juni 1941 til september 1944 for at undgå at blive besat af kommunisterne.

I Paris-traktaten fra 1947 anerkendes Finlands nederlag efter Anden Verdenskrig, og finnerne måtte betale betydelig krigsskadeerstatning til Sovjetunionen og afgive ti procent af sit territorium - den østlige del af Den Karelske Halvø.

De menneskelige og territoriale omkostninger fra disse konflikter spiller stadig en fremtrædende rolle for Finlands 5,5 millioner indbyggere, og et udbredt mundheld lyder: "Der kommer intet godt fra øst - kun solen."