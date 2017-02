Fine resultater for Bjarne Hansen ved U-OL

Bjarne Hansen har deltaget ved European Youth Olympic Festival, også kaldet Ungdoms-OL, i weekenden.

I den første løb, 7,5 kilometer klassisk, blev han nummer 44 ud af 51 der fuldførte løbet, mens det blev til en 38. plads af de 54 som fuldførte i 10 kilometer skøjte. I sprintkonkurrencen blev han nummer 32 af 58 løbere.

Ros til langrendsløberen

Landstræner i langrend Øystein Slettemark er glad over, at Bjarne Hansen har deltaget ved ungdoms-OL.

- Der findes rigtig mange unge mennesker der ude som gør træningsarbejdet hver eneste dag for at blive gode. Hvis vi skal blive bedre end dem, skal vi træne mindst ligeså godt. Dette har Bjarne Hansen forstået, og han er villig til at gøre det som skal til. Det er fedt at vi har idrætsungdom med hans indstilling, roser Øystein Slettemark den unge langrendsløber.

Større end AWG

Bjarne Hansen fortæller, at det har været en kæmpe oplevelse at deltage ved begivenheden.

- At se andre sportsgrene, det er en god oplevelse, og der er mange atleter på min alder som er rigtig god til deres sport. Åbningsceremonien var virkelig flot og meget større end det jeg har oplevet i Arctic Winter Games, siger han i en pressemeddelelse.

Løbene gik i den tyrkiske by Erzurum som ligger 1.700 meter over havets overflade.

