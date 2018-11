Finanslovsforhandlinger: Aleqa roser regeringen

Walter Turnowsky Onsdag, 21. november 2018 - 12:30

Aleqa Hammond (NQ) har i dag, onsdag været til sit andet møde med finansminister Kristian Jensen (V) i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

I den forbindelse redegjorde finansministeren for, hvilker midler, der er afsat til formål, der har grønlandsk interesse. Der er dels tale om midler, som allerede var indeholdt i regeringens forslag dels midler, der er kommet ind efter forhandlingerne med Aleqa Hammond (NQ) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Der har i forbindelse med møderne om finansloven været en ærlig og ligefrem dialog mellem finansministeren og jeg, skriver Aleqa Hammond (NQ) i en pressemeddelelse.

- Jeg har et ønske om at vores politiske arbejde i Folketinget skal efterlade mærkbare resultater for Grønland og grønlandske borgere i Danmark.

- Regeringen har langt hen ad vejen lyttet til de grønlandske mandater i Folketinget, og der er en vilje til at sætte handling bag ordene.

LÆS OGSÅ: Dansk finanslov: Over 11 millioner ekstra til Grønland

Som vi har fortalt tidligere, så er der over de næste fire år blevet afsat 3,5 millioner kroner ekstra til landsforsvareren. Derudover er der 5 millioner kroner til en styrkelse af den kriminalpræventive indsats.

Ud af et samlet beløb på 85 millioner kroner over de næste fire år, er der efter ønske fra de grønlandske mandater afsat 8 millioner kroner sommerkurser for grønlandske studerende i dansk akademisk sprogbrug og dansk studiekultur afholdt af de Grønlandske Huse, samt 12 millioner kroner til et intensivt danskkursus til grønlændere på ungdomsuddannelse eller videregående uddannelser.

Yderligere 30 millioner kroner af det beløb er afsat til at styrke kendskabet på tværs af Rigsfællesskabet.

I forhold til regeringens forslag er der derudover afsat 7,5 millioner kroner ekstra til et væksthus for iværksættere tilknyttet det grønlandske hus i Aarhus.