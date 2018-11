Finanslov: Pensionister skal have større gevinst ved at gå i arbejde

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 24. november 2018 - 12:25

I dag nedtrappes alderspensionen i takt med en stigende indkomst. Det betyder, at gevinsten ved at gå i arbejde som pensionist er begrænset. Det skal ændres, har partierne bag finanslovsaftalen for 2019 besluttet.

- For at sikre et økonomisk incitament for alderspensionisterne til at forblive på arbejdsmarkedet påtænkes det at hæve friholdelsesbeløbet fra 2020, og dermed forskyde grænserne for, hvornår nedtrapningen ved stigende egenindkomst for tillægspension begynder og slutter, fremgår det af finanslovsaftalen.

Ældretalsmand

Partierne er enige om at gå i gang med politiske drøftelser, så det kan realiseres fra 2020. Det bemærkes, at flere pensionister i arbejde kan genere øget velfærd for det samlede samfund og bedre økonomi for borgere, der fortsat har en arbejdsevne.

Det afsløres også, at der er planer om at etablere en ældretalsmands-ordning fra 2020, hvis det nødvendige lovgrundlag kan skabes i 2019.