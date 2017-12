Finanslov med grønlandsk fingeraftryk

Et flertal i Folketinget ventes at stemme for regeringens finanslov for næste år. Det fremgår af en tillægsbetænkning, som Folketingets partier har afgivet i dag.

Selvom forliget om finansloven allerede blev indgået sidste torsdag, så har regeringspartiet Liberal Alliance skabt usikkerhed om finansloven. De har nemlig kædet den sammen to andre aftaler, en om skat og en om udlændinge. Partiets udmelding har hidtil været, at de kun vil stemme for finansloven, hvis de to andre aftaler også falder på plads.

Og den udmelding holder partiet fortsat fast i.

- Jeg er enig i, at vi får en skatteaftale, inden vi kommer til tredjebehandling. Det er forudsætningen for, at tredjebehandlingen går godt, siger partiets chefforhandler, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille med henvisning til afstemningen i Folketinget 22. december.

Men nu er forventingen altså, at partiet vælger at stemme for.

Skulle det alligevel ende med, at finansloven falder på gulvet, vil det også få en betydning for Grønland. Den indeholder nemlig et løft på 10 millioner af det grønlandske justitsområde, efteruddannelse af anstaltsbetjentene samt midler til bedre oplysning om Grønland i Danmark.