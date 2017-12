Filmproducer blev særligt forgyldt af naalakkersuisoq

Den store topscorer blev filmproduceren Nina Paninnguaq Skydsbjerg Jacobsen, som har haft travlt med at søge om støtte til fire forskellige projekter, som endte med at få tildelt et samlet beløb på 564.000 kroner. Beløbet er tæt på en fjerdedel af hele den pulje, der skulle uddeles.

Fordelingen

Julemanden bag kulturgaverne er naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Doris J. Jensen, der har fordelt kulturpengene til fire puljer – i alt 2.189.672 kroner.

Kunstudstillinger og teaterforestillinger fik 735.000 kroner, der skal fordeles til otte forskellige projekter.

Filmvirksomhedspuljen fik i alt 955.000 kroner til ni projekter – fortrinsvis inden for fiktion og dokumentar-genren.

Bogverdenen fik 148.900 kroner til fire forskellige bogudgivelser.

Arbejdslegater blev der syv af til kunstneriske udøvere.

55 ansøgninger - 28 heldige

Kulturkonsulent konsulent Mika Lyberth forklarer om fordelingen, at årsagen til at Nina Paninnguaq Skydsbjerg Jacobsen kan få så stort et beløb skyldes, at hun driver en enkeltmandsvirksomhed og støttebeløbet vil gå til mange andre personer, der er involveret i de fire forskellige filmprojekter.

- Nogen har fået hvad de har søgt, mens andre har fået et mindre beløb, oplyser Mika Lyberth, der kan fortælle, at det blev 28 projekter ud af 55 ansøgninger, der slap igennem nåleøjet.

Næste ansøgningsrunde

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2018. Der kan indhentes yderligere oplysninger om Grønlands Selvstyres Kulturmidler på www.sullissivik.gl, oplyser kulturdepartementet i en pressemeddelelse.