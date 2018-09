Filmpris til Marc Fussing Rosbach

Walter Turnowsky Mandag, 24. september 2018 - 11:03

Det blev den unge instruktør Marc Fussing Rosbach, der fik tildelt filmprisen Innersuaq for 2017 ved afslutningsgallaen under Nuuk International Film Festival. Prisen uddeles af FILM.gl.

Hans fantasifilm 'Akornatsinniittut - Tarratta Nunaanni' fik premiere ved sidste år udgave af festivallen. Marc Fussing Rosbach har stået for stort set alt i forbindelse med filmen. Udover instruktionen har hans selv skrevet manuskriptet, komponeret musikken, stået for klipningen, lavet special-effects og spiller selv en rolle i filmen. Og det er netop dette han har fået prisen for.

Han arbejder allerede nu på sit kommende projekt.

Den 86-årige instruktør Alanis Obomsawin fra Canada fik årets ærespris. Under festivallen viste hun filmene 'The People of the Kattawapiskak River' og 'Our People Will Be Healed' ligesom hun fortalte om sit arbejde. Alanis Obomsawin har en imponerende produktion på over 50 film bag sig. Og trods det fremskredne alder har hun ingen intentioner om at stoppe.