Filmhold efterlyser unge rollemodeller

En ny dokumentar om unge forbilleder skal snart indspilles, hvor Allaq Production, der ejes af Margrethe Thårup Andersen.

Hun skal samarbejde med sin datter, der er 15 år gammel, Michelle Thårup Andersen.

Filmholdet efterlyser derfor unge rollemodeller, der skal være med i dokumentaren,

- De unge forbilleder skal være 15 til 18 årige, du kan være med til at bestemme ved at indstille en forbillede ved at beskrive rollemodellen, skriver filmholdet i en pressemeddelelse.

Indstil unge rollemodeller

Fra i dag, mandag, kan du indstille et ungt person, der skal være med til dokumentaren. Titlen på dokumentaren er 'Vores evner giver os styrke'.

- Dog ønsker vi fra holdet, at de personer som indstilles til rollerne ikke skal være rygere eller tager stoffer, skriver produktionsholdet.

Det forventes, at dokumentaren vises i Qaqortoq i september.

Her kan du indstille unge rollemodeller