Film: Sådan fandt de fodfæste i Danmark

Walter Turnowsky Fredag, 30. november 2018 - 13:07

Mødet med Danmark viser sig for en del at være sværere end de havde regnet med. Kulturforskelle og et andet fremmed system, kan gøre svært at finde rundt.

- Jeg følte mig så alene. Jeg blev overrasket over alle de ting, som skulle klares. Alle de steder, man skulle i kontakt med. Det var lidt overvældende. Hvis man ikke har nogen at støtte sig til, og hvis man ikke får rådgivning, kan det være lidt svært, siger Guldborg, som er én af dem, der har haft en mentor gennem ordningen ILIK.

ILIK er et tilbud til grønlændere i Danmark, der har svært ved at finde fodfæste i det danske samfund. Det kan være mennesker, der er ensomme og savner at få et større netværk, eller som har svært ved at forstå det danske system. Mentorerne kan også hjælpe med jobsøgning eller med uddannelsen.

- Denne film er et vidnesbyrd på nogle af de forløb, vi har haft i ILIK, og vi håber, at den vil give mange flere modet til at spørge om hjælp, skriver Mille Schiermacher, der er programleder for ILIK i en pressemeddelelse.

Mentorerne består af en gruppe af frivillige er giver en håndsrækning til en grønlænder i Danmark. Mentorforløbene kan være af kortere eller længere varighed, men de fleste strækker sig over cirka et halv år, hvor man mødes 1-2 gange om måneden. I fællesskab bliver tilflytteren og mentoren enige om et mål, som de vil forsøge at nå.

Foruden de 32 mentorforløb har ILIK også hjulpet adskillige flere med råd og vejledning.

Filmen Kisimiinngilatit – Du er ikke er alene bliver vist for første gang ved et arrangement i Det Grønlandske Hus i dag torsdag klokken 18-20. Her kan man også høre mere om ILIK-projektet.

Filmen er skabt af Ánorâk Film, og den vil også kunne ses på Youtube og på Det Grønlandske Hus’ hjemmeside og Facebook-side.