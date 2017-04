Filmen 'Inuk' vises i Italien

Den danske ambassaden i Rom, der viser filmen 'Inuk'.

Det sker som del af årets nordiske filmfestival.

Filmen har ikke tidligere været vist i Italien.

- I lyset af den store interesse der er i Italien for Grønland og Arktis generelt er vi glade for, at det er lykkedes at vise filmen. Især i lyset af den store kvalitet som filmen har både i form af en god historie og en meget flot film. skriver ambassadør Erik Vilstrup Lorenzen i en meddelelse.

'Inuk' fra 2010 er instrueret af Mike Magidson. Udover instruktøren har Jean-Michel Huctin og Ole Jørgen Hammeken været med til at skrive manuskriptet. Sidstnævnte spiller også en bærende rolle som fangeren Ikuma. Gaba Petersen spiller titelrollen Inuk.