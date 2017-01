Filmbrancheforeningen lancerer alternativ filmskole

Filmbrancheforeningen Film.gl forsøger nu med et nyt tiltag at samle den grønlandske talentmasse.

For brancheforeningen lancerer alternativ filmskole 'Talentet Greenland'.

Bane nye veje

- Formålet er, at de grønlandske filmfolk får nogle fælles referencepunkter i deres arbejde - et fælles sprog. Dette kan både være nyttigt i samarbejder med den internationale filmbranche, men i endnu højere grad handler det om at bane vej for nye, grønlandske filmfortællinger med en egen identitet, skriver formand for Film.gl, Pipaluk K. Jørgensen, i en pressemeddelelse.

Uddeling af Innersuaq

Det første kursus i Talented Greenland-konceptet bliver med den erfarne instruktør og manuskriptforfatter Ole Christian Madsen, og det finder sted den 28. og 29. januar i kulturhuset Katuaq i Nuuk.

Her vil der vist to film af Ole Christian Madsen, og Film.gl skal også uddele den grønlandske filmpris Innersuaq, som hvert år gives til en person eller et firma, som har haft betydning for grønlandsk film i det forgangne år.