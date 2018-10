Film om unge grønlandske rollemodeller vises i Norge og Danmark

redaktionen Onsdag, 17. oktober 2018 - 12:45

Den grønlandske dokumentarfilm om 12 grønlandske unge rollemodeller, hvor alle deltagere i dokumentaren har nogle evner inden for sport eller det kreative område, eller de har kastet sig ud i et ophold i udlandet, skal vises uden for Grønlands grænser.

For dokumentaren 'Vores evner giver os styrke' skal vises i i Nordnorge Kautokeino samt i Aalborg og København.

Det skriver Allaq Production, der står bag dokumentaren, i en pressemeddelelse.

- Formålet med projektet er, at synliggøre det unge forbilleder her i landet, noget som vi kan spejle os i, derfor er jeg rigtigt glad for, at jeg nu kan vise de 12 unge rollemodeller som kommer fra Qaqortoq og Nuuk i Norge og i Danmark, meddeler Michelle og Margrethe Thårup Andersen.

'Vores evner giver os styrke' blev sidste år udstillet og vist i Qaqortoq Museum, og her i foråret i Nuutoqaq Nuuk Lokalmuseum.

Alle rollemodellerne samt medvirkende i projektet er ikke rygere og siger nej tak til hash.