Filippinere strømmer til Grønland

Over de seneste uger har AG fortalt om en giftig sag, hvor en filippinsk familie beskylder deres chef, som også er filippiner, for at opkræve tusindvis af kroner, alene for at lade dem arbejde og sikre dem opholdstilladelse.

Intet særsyn

Og holder anklagen stik, er det bestemt ikke noget særsyn, siger migrationsforsker Helle Stenum, som blandt andet har forsket i de filippinske aupair-piger i Danmark, deres forhold og årsagerne bag, at de er rejst hjemmefra.

- Det er desværre ikke et ukendt fænomen, at der er nogle, som laver en forretning ud af både at skaffe arbejde til folk og skaffe ophold. Det er sådan noget bondefangeri. Hvis hun har gang i sådan en forretning, er hun det som i filippinerne kalder en ”illegal rekruttør” - det har man lovgivning imod. Omvendt er det en helt almindelig mekanisme i forhold til arbejdskraftmigration over hele verden, at man henter venner og bekendte, oplyser Helle Stenum.

Pengemangel

Hun fortæller, at de filippinere, som rejser ud, ikke har meget andet til fælles, end at de har brug for pengene.

