Filippiner-anklage om snyd vækker opsigt

Krigen mellem det filippinske ægtepar Manzanilla og den filippinske restaurantchef i Nuuk er langt fra overstået.

Anklager om snyd

Restaurantkædens ledelse har nu overladt sagen til deres advokater.

Sagen handler i al korthed om, at Ann Rossel Manzanilla og hendes mand, Robert Manzanilla samt datteren Joana Manzanilla, mener, at Zara Ocampo Catalan, restaurantchef hos Kamik-kæden i Nuuk, har snydt dem for penge i forbindelse med deres ansættelse.

En påstand som Zara Ocampo Catalan pure afviser.

Det filippinske ægtepar mener, at de kan underbygge deres sag i en grad, så de har anmeldt den filippinske restaurantchef til politiet.

Efterforskning i gang

- Vi har afhørt den anmeldte, og nu skal vi til at indhente bankoplysninger, for at få et billede af pengestrømmen og se om, der er sket noget kriminelt, siger Hans Falck-Petersen, midlertidig leder af driftscenteret i Nuuk Politi.

Ejeren af Kamikkæden, Erik Brogaard, som har hyret advokaten, mens politiet samtidig har iværksat en efterforskning, siger kortfattet om den sidste uges forløb:

- Det kan vi ikke snakke mere om. Vi er begge to gået til en advokat. Det her overskrider vores grænser.

Læs hele artiklen i avisen AG via linket herunder: